По словам ученых, средние температуры за последний десятилетний период почти наверняка будут самыми высокими за всю историю наблюдений.

Ноябрь 2019 года стал вторым самым теплым за почти полуторавековую историю метеорологических наблюдений, об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

По данным американских ученых, минувший ноябрь – второй самый теплый за всю историю: средняя глобальная объединенная температура воздуха над океаном и сушей была на 0,92°С выше средних многолетних значений за XX век. Ноябрь 2019 года незначительно уступил лишь показателям 2016-го.

Ледяной покров Арктики и Антарктики в ноябре тоже снизился до практически рекордных значений. Отмечается, что вся осень, а также целиком период с января по ноябрь – тоже вторые по теплу за историю наблюдений в 140 лет.

Эксперты встревожены: рекорд этого года не обусловлен каким-либо природным феноменом, следовательно, его стоит расценивать как сигнал об изменении климата.

2019 год – в тройке самых теплых

По данным доклада об изменениях климата, который в начале декабря опубликовала Всемирная метеорологическая организация, высока вероятность того, что десятилетие 2010-2019 станет самым теплым в истории.

«Средние температуры за пятилетний (2015-2019 годы) и десятилетний (2010-2019 годы) периоды почти наверняка будут самыми высокими за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации, 2019 год будет вторым или третьим в числе самых теплых лет в истории человечества», – отмечается в докладе.

По мнению Генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, если не принять срочных мер по борьбе с изменением климата, к концу столетия ожидается повышение температуры более чем на 3°C, это приведет «к еще более губительным последствиям» для жителей планеты.