В коррупционном преступлении обвиняется 31-летняя заведующая отделением гигиены питания — врач ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района».

По данным следствия, в декабре женщина приняла материальные ценности за то, чтобы не выбывать для проверки по заявлению о просроченных продуктах в магазине, а также не привлекать должностных лиц к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Следователи полагают, что этот случай не единичный. Они устанавливают все обстоятельства данного преступления и другие эпизоды противоправной деятельности обвиняемой. Граждан, владеющих такими сведениями, просят позвонить по телефонам: 8(017) 389-55-55 или 8(029) 241-78-58.

Фигурантка заключена под стражу. Прежде женщину не привлекали к уголовной ответственности.