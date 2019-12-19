Проезд на поездах внутри страны подорожает в Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Повышение цен на проезд предусмотрено соответствующим постановлением МАРТ от 12 декабря. В документе сказано, что тарифы на перевозку пассажиров на городских линиях вырастут на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях – на 5%.

Например, проезд поездами городских линий от Минска до Заславля в пределах одного тарифного пояса, от Минска до Смолевичей через Городище в пределах двух поясов подорожает на 10 копеек. Стоимость билета на поезд региональных линий экономкласса из Минска в Руденск вырастет на 5 копеек, в Смолевичи – на 4 копейки, а до Заславля – на 3 копейки. Цена проезда в поезде бизнес-класса от Минска до Бобруйска увеличится на 32 копейки, а до Орши – на 39 копеек.

Кроме того, постановление МАРТ предусматривает увеличение тарифов на перевозку багажа и грузов в среднем на 5%.

До этого в последний раз тарифы на перевозку пассажиров на железной дороге увеличивали в марте-апреле прошлого года.