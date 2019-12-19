Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году, что предусмотрено постановлением Совета Министров № 872 от 18 декабря 2019 года.

Президент Александр Лукашенко, как ранее сообщалось, подписал указ о назначении 2 января выходным днем, который не надо будет отрабатывать. Соответственно, перенос рабочего дня с четверга 2 января 2020 года планировавшийся ранее на субботу 4 января 2020 года отменяется.

В субботу, 4 января 2020, белорусы будут отрабатывать рабочий день за понедельник, 6 января 2020 года. Планировавшийся ранее перенос рабочего дня с 6 января 2020 года на субботу, 11 января 2020 года, отменяется — суббота будет полноценным выходным днем.