Тысячи маленьких ежат заполнили улицы Великобритании. Зверьки не могут заснуть и бродят по улицам даже в дневное время, хотя обычно ведут ночной образ жизни. Причина такого «нашествия» – голод, сообщает BBC News.

Минувшее лето в Великобритании было дождливым, из-за этого ежи дали потомство позже обычного – осенью. Из-за нехватки еды животные не успели набрать вес, чтобы впасть в спячку, и вышли к людям в поисках еды.

С сентября в Центр спасения животных Шотландского общества защиты животных от жестокого обращения поступило порядка тысячи ежей. Зверьков было так много, что клиника оказалась переполнена. Сейчас в Центре спасения диких животных в Норт-Эршире лечатся более 90 оголодавших ежей, еще больше продолжают бродить по улицам и лесам городов. Нехватка еды заставила ежей поменять свой распорядок дня: они выходят к людям даже днем, хотя обычно ведут ночной образ жизни.

Люди пытаются спасти каждого зверька. Вес некоторых не превышает 200 грамм. Клиника призвала местных жителей жертвовать в адрес оголодавших зверьков, которые заполонили улицы страны, собачьи консервы без рыбы.