В Китае студент сельскохозяйственного колледжа в Гуйчжоу научил птицу играть на пианино.

Как пишут интернет-источники, необычный эксперимент студент провел в качестве экзаменационного задания для курса по психологии поведения животных.

Отмечено, что эксперимент проводился три месяца.

Необычное задание завершилось лишь после того, как курица освоила три песни на пианино.

О своих достижениях китайский студент рассказал подписчикам в Сети.

Молодой человек выложил в интернет видео, на кадрах которого курица действительно «играет» на пианино.

На кадрах видео птица наигрывает песенку, под которую обычно зачитывают буквы, чтобы запомнить английский алфавит.

В ходе эксперимента, чтобы курица понимала, «куда жать», студент подсвечивал красным лазером нужные клавиши.

Если курица правильно нажимала на клавишу, то получала еду.

Уже со временем птица поняла, что если сыграет правильно, то получит поощрение. У хохлатки со временем сформировался условный рефлекс.

В итоге птица стала настоящим «музыкантом».

Видео: NEWS KG