Вечером в четверг, 19 декабря, у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы была открыта стрельба. По данным Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, стрелок в настоящее время нейтрализован, его личность устанавливается.

Первые данные о нападении поступили около 18:20 мск. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь в приемной ФСБ, после чего выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. Позднее появилась информация о том, что атаку совершили трое.

При этом по официальным данным ЦОС ФСБ, стрельбу открыли по адресу: улица Большая Лубянка, 12 (соседнее с ФСБ здание). Кроме того, информация о трех нападавших пока не подтверждается.

После атаки во всех зданиях и объектах ФСБ объявили план «Крепость», а в городе — план «Сирена».

В официальном сообщении говорится о наличии пострадавших, их число не уточняется. В то же время, по данным источника «Известий», погибли три человека, сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), еще трое пострадали.

По данным Минздрава, два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения, передает ТАСС.

Полицейские отгоняли зевак от места ЧП, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов никто из гражданских не пострадал.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Возбуждено уголовное дело.

Первые кадры нападения с камер наблюдения на Лубянке. Паника у прохожих, водители бросают свои машины и убегают. Сотрудники полиции, прячась за машинами, подтягиваются к месту стрельбы. pic.twitter.com/ntjQk5YxSf — baza (@bazabazon) December 19, 2019

"Стой! Стой, я сказал!" Очень страшное видео с моментом стрельбы из центра Москвы. pic.twitter.com/5lzCrPvULn — LIFE.ru (@lifenews_ru) December 19, 2019