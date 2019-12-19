Из-за нехарактерно теплой и влажной погоды в декабре в Беларуси зацвели подснежники. Первоцветы заметили в Березинском биосферном заповеднике, сообщает агентство «Минск-Новости».

Голубые лепестки появились в хорошо прогреваемом солнцем участке леса вблизи деревни Домжерицы. Также сотрудники заповедника зафиксировали вторичное цветение первоцвета — перелески благородной, или печеночницы.

По словам специалистов, бутоны перелески благородной закладываются еще с осени, а сейчас они распустились из-за метеорологической особенности этого года.

— Второе цветение обычно связано с жаркой и засушливой погодой в конце весны и начале лета. Можно предположить, что аномально жаркий июнь нынешнего года этому и поспособствовал, — добавляют они.

Также в Березинском заповеднике отметили, что, если в течение недели сохранится теплая погода, в канун Нового года подснежники можно будет повстречать не только в сказке.