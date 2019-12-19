Из-за нехарактерно теплой и влажной погоды в декабре в Беларуси зацвели подснежники. Первоцветы заметили в Березинском биосферном заповеднике, сообщает агентство «Минск-Новости».
Голубые лепестки появились в хорошо прогреваемом солнцем участке леса вблизи деревни Домжерицы. Также сотрудники заповедника зафиксировали вторичное цветение первоцвета — перелески благородной, или печеночницы.
По словам специалистов, бутоны перелески благородной закладываются еще с осени, а сейчас они распустились из-за метеорологической особенности этого года.
— Второе цветение обычно связано с жаркой и засушливой погодой в конце весны и начале лета. Можно предположить, что аномально жаркий июнь нынешнего года этому и поспособствовал, — добавляют они.
Также в Березинском заповеднике отметили, что, если в течение недели сохранится теплая погода, в канун Нового года подснежники можно будет повстречать не только в сказке.