Около 90% решений о создании Союзного государства России и Беларуси не реализовано, и даже интеграционные процессы в рамках ЕАЭС продвинулись дальше, чем между Москвой и Минском, заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Он отметил, что Беларусь хотела бы получать газ по цене соседней Смоленской области. «Мы же продаем все в Беларусь беспошлинно. Это первое. Второе — что касается наших продаж энергоносителей, в том числе газа в Европу, и в Беларусь. У Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров — это $127 за 1 тыс. кубов. В Европу за $200 мы продаем. Доходность от продаж в Европу и Беларусь для «Газпрома» отличается в четыре раза», — сказал российский президент.

Путин напомнил, что средневзвешенная цена на газ по России составляет $70 за 1 тыс. кубометров, для промышленности — $75 за 1 тыс. кубометров и $62 — для населения. «При этом, чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Смоленск потребляет где-то 2 млрд (кубометров газа — ИФ). В Беларусь мы продаем 20 млрд. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы дотируем целиком такой первичный энергоноситель на газ для всей страны. Согласитесь, это вопрос очень странный. То есть Россия должна дотировать другую страну также как самую дотируемую в России область — Смоленскую. Это странновато», — сказал Путин.

«Это можно или нет? Можно. Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов. В том числе, в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие национальные органы — контрольные и эмиссионные. Даже общие правила в сфере антимонопольной политики, а может быть и общий орган. Это огромная работа, и она может быть проделана и реализована только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон. У нас, кстати говоря, такое желание есть, и мы обсуждаем с нашими белорусскими партнерами это, продвигаемся в значительной степени. Но на что мы сможем выйти, пока непонятно. Поэтому забегать вперед и начинать дотировать Беларуси то, что мы сейчас не готовы делать в условиях недорешенности вопроса союзного строительства, было бы с нашей стороны ошибочно», — подчеркнул Путин.

По его словам, есть «определенные достижения» в сближении России и Беларуси, особенно в социальной сфере. При этом основополагающие решения, принятые в договоре о создании Союзного государства, не приняты, подчеркнул Путин. «Просто там 90% не сделано, по каждому вопросу», — сказал он, отметив, что по ряду вопросов страны больше продвинулись в рамках Евразийского экономического союза. «В сфере экономики интеграция в рамках ЕвраЗЭС глубже, чем в рамках Союзного государства. Именно поэтому мы приняли решение с Александром Григорьевичем (Лукашенко — ИФ) вернуться к этому и посмотреть, что же нужно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства», — отметил Путин.

Комментируя вопрос поставок нефти из России в Беларусь Путин напомнил, что она продается в республику беспошлинно и «это значительное упущение для российского бюджета». Но реализация налогового маневра в нефтяной отрасли — это внутренняя политика в России, и она не связана с Беларусью совсем, подчеркнул Путин. «Да, мы занимаемся перенастройкой нашей налоговой системы в этой сфере. Мы постепенно увеличиваем НДПИ и также синхронно уменьшаем вывозные таможенные пошлины. В рамках этих процедур действительно в Беларуси начинает исчезать та премия, которую она получала в связи с отсутствием таможенных пошлин и последующим вывозом нефтепродуктов. Но это наша внутренняя политика, это не связано с Беларусью совсем. Это связано с целым рядом обстоятельств, которые правительство РФ, Минфин, Минэнерго считает лучше для нас регулировать другим способом, имея в виду потери бюджета, связанные с деятельностью экономических операторов внутри страны. Мы понимаем все эти проблемы, ведем диалог с нашими коллегами и будем делать это дальше. Напоминаю, мы по очень многим каналам поддерживаем белорусских друзей, одних кредитов выдано на Беларусь около $7 млрд. И дальше будем продолжать это делать. Но это все должно делаться в ходе диалога, и мы к этому диалогу готовы», — сказал российский президент.