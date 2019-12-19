Новоизбранный Совет Республики закрыл сессию. Спикер Наталья Кочанова призвала сенаторов к активной работе и прокомментировала позицию Беларуси в вопросе «углубленной интеграции с Россией», сообщает TUT.BY.

Новоизбранный Совет Республики закрыл первую сессию, с речью выступила Наталья Кочанова, которая сменила должность главы Администрации президента на работу в верхней палате парламента лишь 5 декабря.

В своей речи во время закрытия сессии Кочанова затронула и «углубленную интеграцию с Россией».

— С российской стороной Республика Беларусь нацелена на конструктивное взаимодействие, а самое главное — на равноправных началах, — сказала она. — На этом постоянно акцентирует внимание президент Александр Лукашенко. Как вам известно, запланированы переговоры президентов России и Беларуси. Позиция нашей страны остается неизменной — развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре: равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без изъятий и ограничений.

Кочанова также заявила, что работе сенаторов надо придать новый импульс, и посоветовала им быть активными в соцсетях.