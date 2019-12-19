Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца 2019 года, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает БЕЛТА.

«Переговоры сегодня продолжаются, думаю, к концу года будет ясность и по цене, и по всем другим делам», — сказал Михаил Михадюк.

По его словам, переговоры ведутся с «российскими соответствующими государственными структурами». «Идут консультации, переговоры в рамках тех договоренностей, которые были определены на встрече глав государств», — уточнил замминистра.

«Вы знаете наши подходы — создать равные условия для наших субъектов хозяйствования», — подчеркнул Михаил Михадюк.