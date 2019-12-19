19 декабря по итогам заседания Совета безопасности Александр Лукашенко подписал новый план обороны Беларуси и концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года.

План обороны включает несколько документов. «В течение года их анализировали в Генеральном штабе Вооруженных сил и рассматривали на совещаниях силового блока. Основные в этом пакете — решение главнокомандующего на оборону Беларуси (графическое и текстуальное) и директива на оборону страны», — сообщает пресс-служба президента.

Во время заседания Лукашенко напомнил, что Вооруженные силы Беларуси перестраивались несколько раз, в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире.

«Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные силы — это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации», — сказал Лукашенко.

Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась заявил журналистам, что в новом плане защиты Беларуси акцент сделан на стратегическое сдерживание противника.

«В плане обороны акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании. Этому уделено больше внимания, чем в предыдущем плане, разработаны документы по стратегическому сдерживанию. Уделено больше внимания и вопросам дестабилизации ситуации в стране — это тоже вопросы обороны. Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта», — рассказал после заседания Станислав Зась, передает БЕЛТА.

Планируется, что за десять лет расходы на оборону вырастут до 1,5% от ВВП.

Совет безопасности также рассмотрел Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. По словам Станислава Зася, в концепции упор сделан на сохранение существующих состава и структуры Вооруженных сил, их качественное развитие за счет улучшения боевой подготовки, перевооружения и модернизации технической составляющей.