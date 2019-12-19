Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит в четверг заседание Совета безопасности, на него вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.

«Традиционно на заседаниях Совета безопасности мы рассматриваем ключевые вопросы обеспечения безопасности нашего государства. Сегодня на заседании рассмотрим вопросы планирования обороны нашего государства и дальнейшего развития армии», — сказал Лукашенко, его цитирует госагентство БелТА.

Президент отметил, что в течение года под руководством Генштаба перерабатывался план обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки. Рассматривались новые формы и способы ведения военных действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. Работа проведена с учетом мнений не только силовых, но и остальных заинтересованных ведомств, добавил глава государства.

«Насколько все это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана?» — спросил Лукашенко. Особое внимание он попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для страны.