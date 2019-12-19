В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на выезде переиграл минское «Динамо» со счетом 5:2.
ДИНАМО Мн — СОЧИ — 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)
МИНСК. «Минск-Арена». Начало в 19.10.
ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Морроу — Готовец, Дадонов — Паре — Демков; Майоне — Крыскин, Принс — Спунер — Пулккинен; Граньяни — Еременко; Костицын — Ковыршин — Павлович; Денисов — Знахаренко, Дроздов — Китаров — Мартынов.
СОЧИ: Проскуряков (Налимов); Бертильссон — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Стремвалль; Погоришный — Климонтов, Лугин — Точицкий — Шмелев; Александров — Воробьев, Выглазов — Коллинз — Рахимуллин; Назаревич — Старков, Архипов — Томилин — Мосалев.
ШАЙБЫ: 0:1 — Рахимуллин (Климонтов, Коллинз, 5.09). 0:2 — Рахимуллин (Коллинз, 11.31). 0:3 — Стремвалль (Алтыбармакян, 14.54). 0:4 — Томилин (Мосалев, Архипов, 28.03). 1:4 — Демков (Принс, Еременко, 37.03 — бол.). 2:4 — Спунер (Дадонов, Пулккинен, 38.10). 2:5 — Стремвалль (50.19).