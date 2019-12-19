Насколько сильно в Беларуси социальное неравенство, почему все больше молодых людей не видят здесь для себя перспектив и как это изменить?

Согласно теории П. Бурдьё и Ж.-К. Пассрона (1970), социальное неравенство не передается по наследству, а воспроизводится в период получения образования и выхода на рынок труда. Именно тогда молодые люди либо меняют свою жизненную траекторию и «поднимаются» в социальном статусе, либо ограничивают свои амбиции.

Согласно социологическому исследованию «Неравенство и мобильность. Образ будущего глазами молодежи», проведенному в июле-октябре 2019 года в России, Беларуси, Украине и Армении, в этих странах существует значительное социальное неравенство.

— Общество в них странах воспринимается как пирамида с широким основанием и элитой, отделенной от основной части, — рассказала на презентации исследования в Минске сооснователь «Фонда Бориса Немцова за свободу» Жанна Немцова.

При этом оценка неравенства в Беларуси заметно отличается от остальных стран.

—Если в России, Украине и Армении респонденты говорили о неравенстве и социальном расслоении как об огромной проблеме, то для белорусской молодежи оно не имело большого значения, — говорит Жанна Немцова.

По ее словам, белорусы больше указывали на неравенство в возможностях между жителями Минска и других городов. Что касается страны в целом то, по мнению респондентов, сильного социального расслоения в Беларуси нет.

Этому есть очень простое объяснение, считает руководитель отдела исследований компании «НОВАК», директор агентства «Твоё завтра» Виталий Коротыш.

— Социальное неравенство в Беларуси не является такой важной проблемой, потому что мы все с большего бедные, — говорит эксперт.

По данным исследования Информационно-аналитический центр при Администрации президента, проведенного в 2018 году, 80% населения тратят всю свою зарплату на удовлетворение ежедневных потребностей и не имеют никаких сбережений. Еще 15% имеют возможность откладывать только периодически. Среди тех 5 процентов, чьи доходы значительно превосходят расходы большинство,

Айтишники и руководители крупных предприятий, чьи зарплаты значительно выше, чем у большинства белорусов, но не идут ни в какое сравнение с доходами российской или украинской элиты.

— В Беларуси есть определенные касты людей, которые получают больше, чем другие, но на уровне школы или ВУЗа социальное неравенство практически не ощущается, — говорит активист объединения «Молодежный блок» Стас Шашок.

В то же время молодежь не видит перспектив для развития и повышения своего социального статуса в Беларуси. Главными препятствиями для этого, согласно исследованию, молодые белорусы называют систему распределения и недавнее сокращение отсрочек от военной службы.

— Это действительно вещи, которые очень волнуют молодежь. Новый закон об отсрочках не дает возможности продолжить образование – для этого нужно сначала отслужить в армии. Распределение же фактически является просто узаконенной формой рабства. Людей часто распределяют работать за копейки, в сельскую местность и не по специальности, — рассказывает член Рады Ассоциации белорусских студентов Алана Гебремариам.

В целом большинство респондентов считают белорусскую систему слишком жесткой и ограничивающей возможности. И молодые белорусы все чаще задумываются о том, чтобы эмигрировать из страны.

— Желание эмигрировать неуклонно растет. Все больше и больше появляется образовательных проектов, которые готовят для поступления и работы в Польше, Чехии, Германии. Стоимость клика по контекстной рекламе «Учеба в ЕС» измеряется уже не в центах, а в долларах, а в приграничных городах пустуют целые подъезды т.к. их жильцы уехали на заработки, — рассказывает основатель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский.

Однако пока белорусы больше склоняются к временной миграции, чем к постоянной, рассчитывая вернуться в Беларусь в будущем.

В отличие от Украины и даже от России белорусская молодежь аполитична. Большинство опрошенных белорусов сообщили, что они не верят в то, что могут изменить существующую политическую систему и не планируют предпринимать для этого какие-то усилия.

— За последние 25 лет система сделала все возможное, чтобы запугать и задушить на корню не только политическую активность, а любую гражданскую сознательность и инициативность, — рассказывает Стас Шашок.

По его словам, сегодня в Беларуси нет рабочих механизмов и рычагов воздействия на власть и большинство молодых белорусов боятся проявлять любую активность, опасаясь отчисления, лишения места в общежитии.

— Однако ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Интернет стал общедоступным, а молодые люди меньше верят пропаганде, чаще читают альтернативные источники информации и все больше начинают проявлять активность, — говорит Стас Шашок.

Такого же мнения придерживается и Сергей Ольшевский.

— Основная проблема в том, что у нас практически нет позитивных примеров. Если будут появляться такие примеры, то и активность будет расти в геометрической прогрессии, — уверен он.