На заседании Генеральной Ассамблеи ООН принята Резолюция о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. Она сразу же вступила в силу.

«За» проголосовали 65 стран, против – 23, воздержались – 83. Среди стран, которые выступили против принятия документа – Россия, Беларусь, Армения, Китай, Венесуэла, Сирия и Иран.

Основные положения резолюции:

требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путём переселения и принудительного выселения;

осуждение задержаний на основе обвинений в поддержке терроризма активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения «Крымская солидарность»;

призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения;

требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение домой;

осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.

Ранее в МИД Украины заявили, что в аннексированном Крыму «постоянно нарушаются» права украинцев и крымских татар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это «вымыслом».

В сентябре ООН обнародовала первый доклад генерального секретаря о нарушении прав человека в Крыму. В докладе, в частности, были отражены ключевые аспекты нарушения гражданских и политических прав жителей полуострова.