Егерь-оборотень: служебный «УАЗ» с мясом дикого кабана задержали в Верхнедвинском районе

В Верхнедвинском районе местный егерь незаконно добыл дикого кабана и перевозил мясо дичи в служебном внедорожнике. Ему грозит уголовное дело.

Инспекторы, остановившие «УАЗ» егеря, обнаружили под сиденьем мясо дичи, на провоз которого егерь не имел документов. Сначала он пытался уверить, что это лосятина, однако вскоре стало ясно, что во внедорожнике находится разделанная туша дикого кабана.

Мало того, что животное было добыто незаконно, но в Беларуси, кроме всего, убитые дикие свиньи должны немедленно утилизироваться — разделка их туш, а тем более перевозка мяса строжайше запрещены из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

Голову и останки кабана инспекторам удалось найти в хозяйственной постройке возле принадлежащего охотхозяйству охотничьего домика. После этого егерь признал свою вину. Однако ему грозит лишение права на охоту и более того — уголовная ответственность, сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.