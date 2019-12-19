В Минтрансе состоялась встреча с перевозчиками. На повестке — проблемный для водителей вопрос распределения разрешений на осуществление грузоперевозок в Польшу. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

На вопросы представителей бизнеса отвечали первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович и начальник автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергей Дубина.

В частности, специалисты рассказали, что в 2019 году провели три заседания белорусско-польской Смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению, во время которых обсудили вопрос о согласовании окончательной квоты разрешений на международные автомобильные перевозки грузов на это год.

Просьба нашей стороны о выделении дополнительных «дозволов» для осуществления перевозок грузов Польша не удовлетворила.

Единственное о чем удалось договориться с поляками — это передать белорусской стороне часть из согласованной предварительной квоты на 2020 год «двусторонних/транзитных» разрешений в количестве 10 000 бланков образца будущего года с возможностью их использования в декабре 2019-го.

Выдавали разрешения по Инструкции, которая вступила в силу 2 февраля 2019 года. Те, кому они не достались, просили Минтранс, чтобы их распределяли на открытых и прозрачных условиях.

В ведомстве отметили, что Инструкция предусматривает единые подходы при распределении «дозволов» вне зависимости от того, к какой категории относится автомобильный перевозчик — юрлицо или ИП, малое или среднее предприятие. Влияние человеческого фактора при распределении исключено. Все разрешения выдаются на открытых и прозрачных условиях, а результаты публикуют на сайте Транспортной инспекции.

Из-за того, что количество «дозволов» меньше, чем потребность перевозчиков в них, а экономические показатели их деятельности не одинаковые, то не все дальнобойщики были удовлетворены результатами.

Однако, говорят в Минтрансе, если ситуацию оставить такой, как она складывается в 2019 году, то в 2020-м году польские разрешения могут закончиться уже в сентябре-октябре.

Перевозчикам, которым не досталось «дозволов», посоветовали осваивать новые направления, в частности, Россию и Украину.

Вместе с тем, обнадеживают в ведомстве, переговоры с польской стороной по обеспечению белорусских перевозчиков достаточным количеством разрешений будут продолжены. Ближайшая встреча на уровне министров двух государств по данному вопросу запланирована на апрель 2020 года.

Дополнительно

В результате проведенной процедуры распределения польских разрешений на первый квартал 2020 года, из 1865 субъектов хозяйствования, проинформировавших Транспортную инспекцию о намерении их получить, «дозволы» получили 1243 перевозчика. При этом они сформировали по итогам 9 месяцев 2019 года 85,5% всей выручки Беларуси от международных автомобильных перевозок грузов. 622 перевозчика, которые не попали в распределение, сформировали выручку в 3,7% от общего объема.

Кроме того, из 1243 перевозчиков, которые получили польские разрешения, 96% — это организации и ИП с количеством транспортных средств не более 30 единиц, 52% — перевозчики с количеством транспортных средств не более 5 единиц, и только 1% — это организации более чем со ста транспортными средствами.