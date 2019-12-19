«Белэнерго» предлагает Польше заключить контракт на поставку электроэнергии и готово к совместному строительству вставки постоянного тока, что позволит синхронизировать белорусскую энергосистему с Евросоюзом, сообщил генеральный директор «Белэнерго» Павел Дрозд.

«Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас сегодня есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ. Пока наши предложения обсуждаются. Мы предлагаем полякам работать через Литву, у них есть связь (между собой) с тем , что мы в дальнейшем торгуем в Литву, а поляки замещают нашу электроэнергию литовской», — сказал Дрозд на пресс-конференции в четверг в Минске.

По его словам, «мы даже предлагаем Польше построить совместно ставку постоянного тока, с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом».