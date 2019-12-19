Главный тренер БАТЭ Алексей Бага покинул клуб.

Об этом сообщает пресс-служба.

По истечении срока действия контракта ФК БАТЭ покидает рулевой Алексей Бага.

Напомним, что Алексей Анатольевич влился в тренерский штаб «желто-синих» в 2011 году и работал ассистентом у Виктора Ганчаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба, которого сменил на посту в начале июня минувшего года. В итоге вторая половина сезона-2018 оказалась для команды очень успешной: были завоеваны чемпионский титул, а также путевка в 1/16 финала Лиги Европы.

2019-й стартовал для БАТЭ статусной победой над лондонским «Арсеналом» (1:0), к сожалению, в дальнейшем столь же ярких событий не случилось. Наши ребята заняли лишь второе место в розыгрыше элитного дивизиона, не сумели пробиться в осеннюю стадию еврокубков.

Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан — и, надеемся, станет правильным для обеих сторон. Не сомневаемся, что Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям.

Ну а БАТЭ вместе с преданными болельщиками вступает в новый этап развития, совершает определенную перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперед.

Искренне благодарим Алексея Багу за вклад в достижения «желто-синих», который всегда будем помнить и ценить! — говорится в сообщении.

Главным тренером БАТЭ станет Кирилл Альшеский.