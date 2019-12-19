Александр Лукашенко 20 декабря совершит рабочий визит в Россию, сообщает пресс-служба президента.

В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств подведут итоги интеграционного сотрудничества в 2019 году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы работы, в том числе с учетом перехода к Беларуси в следующем году председательства в ЕАЭС.

В повестку дня включены стратегические вопросы развития евразийской экономической интеграции, назначение председателя и состава Коллегии Евразийской экономической комиссии, результаты деятельности и подходы к формированию кадрового состава ЕЭК.

Президент Беларуси примет также участие в неформальном саммите глав государств СНГ, на котором стороны обсудят деятельность Содружества.

Кроме того, ожидаются двусторонние встречи Александра Лукашенко с зарубежными коллегами. В частности, планируется продолжить переговоры с Владимиром Путиным.