Минздрав запускает в нескольких поликлиниках и больницах Беларуси пилотный проект: водители смогут получить медсправку о состоянии здоровья за один день, сообщили в пресс-службе министерства.

Теперь в столичной 24-й поликлинике, Столбцовской центральной районной больнице, а также в гомельской поликлинике № 7 кандидаты в водители и водители механических транспортных средств категорий «А», «АМ» и «В» смогут получать за один день медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую их годность к управлению механическими транспортными средствами. Проект будет реализовываться в течение шести месяцев.

Для получения справки кандидат в водители или водитель должен зарегистрироваться на сайте одной из трех вышеперечисленных организаций и дать (в личном кабинете) согласие на запрос информации, составляющей врачебную тайну.

Механизм прост – специалисты учреждения, в котором зарегистрировался гражданин, сами запрашивают выписки из медицинских документов из государственной организации здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), месту работы (учебы, службы) (далее — выписка из медицинских документов) кандидатов в водители или водителей и сведения об отсутствии (наличии) в отношении обратившихся граждан психиатрического и наркологического учета.

При проведении обязательного медицинского освидетельствования учитываются и принимаются к сведению результаты диспансерных осмотров, проведенных в течение 2-х лет, предшествующих году обращения, в том числе результаты осмотров врачей-специалистов и (или) врачей общей практики, лабораторных и инструментальных исследований.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования будет принято решение о допуске (недопуске) гражданина к управлению механическими транспортными средствами. В случае положительного решения водительской комиссии, гражданину за один день выдается медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая его годность к управлению механическими транспортными средствами.

В случае если через 6 месяцев пилотный проект получит поддержку граждан и медицинского сообщества, то он будет признан успешным и будет распространен на все регионы Беларуси.