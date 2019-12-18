Водитель автомобиля «Газель» умер за рулем во время движения и врезался в припаркованные автомобили в столице, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Сегодня, около 9:30 утра, водитель автомобиля «Газель» 1963 г.р., двигаясь по ул.Карла Либнехта, совершил наезд на припаркованный в первой полосе для движения автомобиль «Ауди», который после столкновения продвинулся вперед и повредил припаркованный автомобиль «СААБ», — рассказали в ГАИ.

По предварительной информации, водитель «Газели» скончался за рулем во время движения, ему стало плохо. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает водителям о запрете на управление транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.