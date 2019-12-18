Оперативники уголовного розыска Центрального РУВД Минска благодаря камерам видеонаблюдения установили круг лиц, которые могли быть причастны к хищению, пишут Naviny.by.

По информации пресс-службы МВД, первым правоохранители проверили 42-летнего мужчину, который приехал в Беларусь с семьей в турпоездку. Его задержали в Несвиже во время экскурсии по замку. Он не стал отрицать свою причастность к пропаже денег, но пояснил, что взял только 900 рублей, которые лежали на полу в кабинке.

Затем сыщики вышли на след 24-летнего уроженца Гомельщины, который тоже заходил в раздевалку. Он признался, что, увидев чужие брюки, проверил карманы и достал из них 9 тысяч долларов.

Обоих фигурантов задержали.