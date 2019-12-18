В «Минсктрансе» ввели особую должность – «чистильщик». Как пишет газета «Транспортник столицы», их основная обязанность – борьба с незаконной рекламой на опорах контактной сети.

На сегодняшний день в столице наблюдается определенный всплеск несанкционированной рекламы. Одно из наиболее привлекательных мест для распространителей таковой — опоры контактной сети, которые находятся в ведомстве «Минсктранса». Всего в ведомстве транспортников порядка 16 тыс. металлических и железобетонных опор.

По словам замдиректора филиала «Служба энергохозяйства» Николая Тюнина, на содержание этих конструкций тратилось бы значительно меньше средств, если бы не «работа» людей, которые размещают на них различные рекламные объявления.

— Сотрудникам филиала приходится очищать опоры от рекламных объявлений, на что расходуются значительные финансовые и трудовые ресурсы, — пояснил он.

В филиале «Служба энергохозяйства» подсчитали: чтобы привести в порядок одну опору, требуется порядка 7 рублей. При этом часто одну опору приходится очищать от рекламы несколько раз в день. А если клей, который использовался для размещения объявления, оказался слишком крепким и его не удается убрать, приходится перекрашивать весь столб.

Раньше с нелегальными объявлениями на опорах контактной сети боролись электромонтеры и другие работники «Минстранса», совмещая это со своими основными должностными обязанностями. В этом году специально для того, чтобы очищать опоры от рекламы была создана специальная должность – «чистильщик». На данный момент в «Минсктрансе» их девять. Эти люди каждый день обходят участки вдоль дорог, срывают объявления и чистят столбы от клея. Также в их обязанности входит фотографировать тех, кто расклеивает объявления там, где не положено, и писать заявление в РУВД, так как человек, занимающийся расклейкой рекламы на столбах, совершает правонарушение, караемое штрафом до 100 базовых величин.

В помощь «чистильщикам» рядом с остановками общественно транспорта в Каменной Горке и в районе улицы Аранской установили камеры видеонаблюдения. Они уже зафиксировали несколько случаев размещения на опорах нелегальной рекламы. После чего сотрудники Службы энергохозяйства обратились с заявлением к правоохранителям, однако нарушителей пока найти не удалось.

Пытались транспортники бороться с расклейщиками объявлений и своими силами.

— Попытались самостоятельно установить личности граждан, осуществляющих противоправные действия. По мобильным телефонам, указанным в объявлениях, под видом потенциальных клиентов связывались с распространителями рекламы. В ходе беседы те заверяли, что являются физическими лицами и предпринимательской деятельностью не занимаются. Информацию о своем местонахождении разглашать отказывались. И с кого тогда взыскивать материальный ущерб?, — делится Н. Тюнин.

Представители предприятия даже обращались в Министерство связи с просьбой рассмотреть вопрос блокировки либо установки автодозвона на номера, указанные в несанкционированных рекламных объявлениях. Однако, такие меры не были предприняты из-за отсутствия государственного регулирования этого вопроса.

На данный момент предприятие заключило договор с «Белтелекомом». Теперь на номера, указанные в рекламном объявлении, размещенном на опоре контактной сети, будут приходить SMS-сообщения с информацией об ответственности за нарушение законодательства. Такие оповещения уже получили более 90 человек. «Минстранс» планирует и в дальнейшем продолжать это сотрудничество. Однако транспортники все равно обращаются к минчанам с просьбой критически относиться к объявлениям, которые расклеиваются на столбах, мусорных баках и в других подобных местах.