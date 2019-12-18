Пять человек получили ранения по состоянию на 10 часов утра в среду, 18 декабря, после землетрясения силой 5,2 балла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хinhua net.

Землетрясение на глубине 14 км произошло в уезде Цзычжун в городе Нэйцзян, провинция Сычуань на юго-западе Китая, в 8:14 утра. Команды медицинского персонала и пожарных были направлены для проведения спасательных работ. Все пострадавшие были отправлены в больницу.

План реагирования на чрезвычайные ситуации был активирован железнодорожным департаментом, включая ограничение скорости и капитальный ремонт операционной системы, что привело к задержке некоторых поездов.