Сенат США принял законопроект, предусматривающий санкции в отношении сирийских военных. Кроме того, в США увеличивают финансирование на сдерживание российской агрессии.

Сенат США во вторник, 17 декабря, принял законопроект об оборонной политике, в котором предусмотрено введение санкций в отношении сирийских военных и других лиц, ответственных за преступления, совершенные во время гражданской войны в Сирии. Кроме того, законопроект одобряет финансирование расследования военных преступлений. Как отмечают эксперты, таким образом для администрации Дональда Трампа будет сложнее сокращать свои обязательства перед союзниками в Европе и Азии.

Кроме того, в документе зафиксирована обеспокоенность Конгресса США по поводу действий Китая и России. Белый дом, согласно законопроекту, обязан поддерживать Украину в военном отношении и запрещает администрации президента предпринимать какие-либо шаги по признанию аннексии Россией Крыма. Существенно ограничены возможности президента и по выводу США из НАТО, а также по сокращению американского присутствия в Южной Корее.

Для противостояния российской агрессии в Европе американские законодатели увеличили финансирование Европейской оборонной инициативы (European Defense Initiative) до 734 миллионов долларов. Документом гарантирована и военная помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, включающая в том числе летальное оружие и разные виды ракет. Законопроект также налагает санкции на компании и правительства, работающие над строительством газопроводом «Северный поток-2». Представители США считают, что газопровод увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей.

Отмена эмбарго на поставку оружия Кипру

Помимо этого, Конгресс проголосовал за отмену эмбарго США, действующего с 1987 года и запрещающего поставки оружия Кипру. Эмбарго было наложено с целью содействия мирному урегулированию кипрского конфликта, однако впоследствии эта мера была расценена членами правительства и Конгресса как контрпродуктивная. Некоторые официальные представители США выразили обеспокоенность тем, что эмбарго приблизило Кипр к России.

Однако снятие эмбарго с Кипра может вызвать недовольство в Анкаре. В настоящий момент усилились спор из-за открытия крупных месторождений газа вокруг Кипра. Турция и жители Северного Кипра добиваются доступа к месторождениям.