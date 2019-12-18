Кричевская пенсионерка пожаловалась в местную районную газету, пишет «Кричевская Жизнь». По ее словам, вечером 1 декабря, когда женщина решила выйти за хлебом, его не оказалось в ближайшем магазине: он был закрыт из-за срочного ремонта. Пришлось идти на другую улицу, но там хлеба тоже не оказалось — причем сразу в двух магазинах, которым до закрытия оставалось еще несколько часов.

Кроме того, по пути не работали фонари. Еще более тяжелой ситуацию сделало то, что женщина была нездорова: днем у нее поднялось давление, и лишь к вечеру появились силы, чтобы куда-то выйти.

«И решила пойти потихоньку на Московскую — там же два магазина, где-нибудь, да будет хлеб. Но шла и плакала, хоть на дорогу было ложись: свет ведь не горел по всему микро и до Московской, а машины ослепляют — ничего не видно.

Ну, доползла я до магазинов на Московской, а хлеба-то нету ни в одном магазине. А время еще семь часов, а им еще до десяти часов работать без хлеба. Ну, что делать, поползла со слезами на Парковую. Там свет тоже через столб горел, но горел. Вот в „Доброноме“ на Парковой был только белый хлеб. Купила. А сил уже не было идти. Еле доползла до дома».

Жалобу принял на рассмотрение райисполком. В ней, кроме вышеуказанных проблем, содержались вопросы о том, почему в Кричеве не работает ни один ночной аптечный ларек, а магазины промтоваров закрываются рано в выходные дни.

По итогу заседания руководителям торговых объектов разъяснили обязанности по соблюдению требований и норм ведения розничной торговли. Должностные лица магазинов получили предупреждения. Специалисты райисполкома проведут мониторинг объектов торговли по вопросам соблюдения правил продажи отдельных видов товаров.