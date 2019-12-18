Американский журнал Forbes поместил пятилетнюю Настю Радзинскую из Краснодарского края на третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Ее доход с июня прошлого года по июнь уходящего оценили в $18 млн.

На каналы Насти, где ролики выходят на семи языках, подписаны 107 млн человек, которые дали записям 42 млрд просмотров, пишет Росбалт.

Проект появился спонтанно: у ребенка был диагностирован ДЦП, и родители делали записи с девочкой в рамках терапии для отслеживания прогресса. Изначально зрителями были друзья и родственники семьи, однако постепенно обаятельная девочка завоевала обширную аудиторию. Усилия родителей не прошли даром и симптомы болезни ушли.

Видео являются обычными бытовыми зарисовками: девочка играет с отцом, гладит кошку, прыгает на батуте и т. п. Самым популярным стал ролик с походом в зоопарк — он набрал 767 млн просмотров.

Доходы семья получает от рекламы, спонсорского контента, продаж мерча, туров и т. д. Рекламу у нее заказывали, например, Dannon и Legoland. В прошлом году Настя с родителями переехала из Краснодара в Бока-Ратон (Флорида, США).

Генеральный директор управляющей компании Yoola, которая занимается проектом Насти, Эяль Баумел феномен детей-звезд объяснил тем, что YouTube — «самая популярная няня в мире». Час Лакайллад, основатель и генеральный директор детского звездного агентства Bottle Rocket Management, менее самоуверен — он заявил, что не знает точной причины аномальной популярности видео с детьми, иначе был бы еще богаче.

Между тем доходы Насти и других звездных детей могут резко упасть с запретом YouTube на целевую рекламу в детском контенте и комментарии к таким видео.