«Белкартография» выпустила карту «Животный и растительный мир Беларуси». Она представляет собой деревянный пазл, для которого создано специальное приложение. Подробности рассказали в Госкомимуществе.

Подобную продукцию выпустили впервые. Это стало возможным благодаря использованию уникальной лазерной технологии.

Карта состоит из 29 деревянных элементов. Для того чтобы «оживить» изображенных на ней животных, необходимо скачать бесплатное приложение «Белкартография» с платформы Google Play или App Store.

Фото и видео: Госкомимущество