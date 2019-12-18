МАРТ внес изменения в постановление от 20 февраля 2017 года № 13 «О тарифах на услуги транспортных терминалов». Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом портале.

Изменениями предусматривается увеличение предельных максимальных тарифов на услуги железнодорожных и автомобильных вокзалов. Для первых это: оформление, переоформление и бронирование билетов, а также оформление возврата платежей за неиспользованный или частично использованный перевозочный документ на багаж либо грузобагаж. Для вторых, что касается пассажиров, это: бронирование места.

Например, максимальный тариф с НДС при оформлении билета на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий «туда», «обратно» и (или) от другой станции вырастет с 0,15 до 0,30 рубля; в поездах международных линий: «туда» – с 0,50 до 0,70 рубля, «обратно» и (или) от другой станции – с 0,90 до 1,00 рубля.

А, скажем, максимальный тариф с НДС при переоформлении билетов на проезд в день отправления поезда увеличится: на региональных линиях бизнес-класса и межрегиональных линиях – с 0,15 до 0,30 рубля, на международных линиях – с 0,50 до 0,70 рубля.

В свою очередь, максимальный тариф с НДС при бронировании билетов на поезд вырастет с 0,25 до 0,30 рубля за место.

Наконец, максимальный тариф при оформлении возврата платежей за неиспользованный проездной документ (билет) или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж увеличится: в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий в сообщении с государствами СНГ и Балтии – с 0,15 до 0,30 рубля; в поездах городских линий и региональных линий экономкласса – также с 0,15 до 0,30 рубля.

Максимальный тариф с НДС при оказании такой же услуги в поездах международных линий в сообщении с другими государствами не изменится и составит 0,90 рубля.

Максимальный тариф с НДС при бронировании места для проезда в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении вырастет с 0,11 до 0,15 рубля.

Напомним, данные максимальные тарифы лишь в общем законодательно приподнимают планку, до которой могут повышать стоимость своих услуг конкретные вокзалы. Об изменении собственно своих тарифов они должны сообщить пассажирам отдельно.