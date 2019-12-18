Как сообщают белорусские СМИ со ссылкой на Мингорисполком, новым главным архитектором Минска назначена Ольга Радченко.

Ранее она занимала пост зампредседателя комитета архитектуры столичной администрации.

Зампредом комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Радченко стала минувшим летом.

Об Ольге Радченко известно, что она имеет красный диплом Минского архитектурно-строительного техникума, в 2000 году закончила БНТУ, после чего трудилась в «Минскпроекте».

По итогам 2016 года группа Радченко была признана лучшей в «Минскпроекте» — высокую оценку они получили за оперативную разработку архитектурного проекта научно-производственной базы РУП «Криптотех» Гознака, которое возведут на улице Скорины.