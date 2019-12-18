Россия возместит Беларуси потери от налогового маневра.

Как пишут интернет-источники, Москва возместит потери, введя обратный акциз для белорусских НПЗ.

Предположительно, сумма субсидий может составить до 1,5 млрд долларов.

По некоторым данным, Минск сообщает о потерях в связи в проводимым Москвой налоговым маневром в 2019–2024 годах в размере 10,5–11 млрд долларов.

Первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов констатировал, что длительное время Беларусь покупала российскую нефть, не выплачивая пошлины в бюджет РФ.

В последние годы Минск получил возможность не возвращать и пошлины на нефтепродукты. По словам Силуанова, страна получала скрытую субсидию.

С этого года Москва постепенно обнуляет экспортные пошлины на нефть. Соответственно, такая схема «субсидирования» больше работать не будет.

Предполагается, что Россия предоставит НПЗ Беларуси так называемый отрицательный акциз.

Такой налоговый вычет введен для российских предприятий данной отрасли.

О таком возможном варианте развития событий еще в ноябре заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Он отмечал, что предприятия данной отрасли двух стран смогут получать такой вычет после того, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.

Такое произойдет не раньше 2022 года.

До этого времени Россия сможет компенсировать потери Беларуси от маневра. Однако такие потери будут компенсированы в объеме за счет изменения ценообразования на нефть.