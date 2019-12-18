Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в отношении жителя Могилева, который с обрезом под курткой ехал на городском автобусе, сообщили в среду в пресс-службе МВД Беларуси, передает Sputnik.

То, что у могилевчанина при себе есть оружие, выяснилось случайно: оно выпало во время поездки на общественном транспорте. Находившийся рядом мужчина обрез подобрал, а еще один пассажир – местный школьник – позвонил в милицию.

В результате оружие было передано наряду Департамента охраны, а его владелец скрылся. Сотрудники угрозыска установили его личность быстро – 74-летний мужчина забыл в салоне автобуса свой мобильный.

Могилевчанин милиционерам рассказал, что купил обрез около 30 лет назад на рынке и хранил его до последнего времени в деревне, а теперь решил забрать в квартиру.

При осмотре сельского дома мужчины оперативники нашли там порох и патроны. Обрез направили на экспертизу, после ее проведения будет принято решение о привлечении пенсионера к ответственности.