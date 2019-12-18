В белорусской столице принимают дополнительные меры по обеспечению многодетных семей жильем.

Александр Лукашенко подписал указ №465 «О мерах по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей в Минске». Документ предусматривает сокращение очереди на жилье в течение двух лет.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме этого, с 2021 года многодетные семьи должны направляться на строительство жилья в течение одного года с момента постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2020-2021 годах для многодетных семей предусматривается строительство одноквартирных, блокированных жилых домов. Они могут появиться в микрорайонах Чижовка, Сокол, около деревни Зацень. Также возможна продажа жилья в многоквартирных жилых домах.

В Минске улучшения жилищных условий ждут 5 847 семей.