Минское «Динамо» в овертайме уступило «Локомотиву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

«Зубры» потерпели седьмое поражение подряд.

ДИНАМО Мн — ЛОКОМОТИВ — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

МИНСК. «Минск-Арена». Начало в 19.10. 8532 зрителя.

«ДИНАМО»: Энрот (Карнаухов); Граньяни (А) — Еременко, Спунер — Паре — Пулккинен; Майоне — Знахаренко, А. Костицын (К) — Ковыршин — Принс; Готовец — Евенко, Павлович (А) — Китаров – Когалев; Денисов, Дадонов — Дроздов — Демков — Мартынов.

«ЛОКОМОТИВ»: Коновалов (Лазушин); Марков — Савченко, Пяярви-Свенссон — да Коста — Аверин; Кронвалл — Черепанов, Каюмов — Алексеев — Коваленко; Афанасьев — Осипов, Кудрявцев — Апальков — Красковский; Сидоров — Манин, Полунин — Иванов — Беляев.

ШАЙБЫ: 0:1 — Кудрявцев (Осипов, Савченко, 12.15-бол.). 0:2 — Каюмов (Алексеев, Коваленко, 29.57). 1:2 — А.Костицын (Граньяни, Спунер, 53.20). 2:2 — Китаров (Евенко, Знахаренко, 56.03). 2:3 — Марков (Коваленко, 63.43).