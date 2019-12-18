18 декабря сопредседателя БХД Павла Северинца задержал ОМОН.

Как сообщает Белсат, в этот же день политика отвезли в суд.

Северинец организовал акции протеста против интеграции с Россией 7 и 8 декабря. За проведение несанкционированных акций (ч.3 ст. 23.34 КоАП) политику присудили 15 суток ареста, но милиционеры его почему-то отпустили. Также правоохранители предупредили Северинца, чтобы он не проводил акцию 20 декабря.

17 декабря Павел Северинец подал в Мингорисполком документы на проведение акции 20 и 21 декабря.