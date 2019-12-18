Суд Гомельского района обвинительным приговором завершил рассмотрение уголовного дела о коррупции в системе ЖКХ, пишет Сильные новости.

Ответ перед судом держали:

— бывший директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий) и ч.2 ст.430 УК (получение взятки),

— бывший главный инженер гомельского КЖРЭУП «Железнодорожное» (ч.ч.1,2 ст.430 УК),

— директор ЧТУП «Светотень», выступивший в этом деле в роли взяткодателя (ч.ч.1,2 ст.431 УК).

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, все были признаны виновными. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях и на предприятиях всех форм собственности на срок 5 лет.

Бывшего главного инженера КЖРЭУП «Железнодорожное» наказали 3 годами лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии в условиях усиленного режима и лишением на 5 лет права занимать руководящие должности.

Руководитель частного предприятия за дачу взяток получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

За что

Как следует из приговора, директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» в августе 2017 года, находясь в Гомеле, в разговоре с директором частного предприятия «Светотень» договорился за взятки передавать информацию о планируемых предприятием закупках товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с обеспечением выбора ЧП в качестве поставщика и заключением договоров. При этом суммы взяток должны были составлять 10% от суммы, указанной в договорах.

С ноября 2017 года по октябрь 2018-го директор коммунального предприятия получил взятками 18 тыс. рублей. Как отмечается в приговоре, «Буда-Кошелевский коммунальник» приобретал у ЧП «Светотень» товары «по значительно завышенной стоимости. Всего в адрес КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» согласно указанным договорам были поставлены ТМЦ на общую сумму 290 359 рублей 10 копеек, что повлекло наступление тяжких последствий, выразившихся в причинении ущерба КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» в особо крупном размере на сумму 138 747 рублей 86 копеек».

По аналогичной коррупционной схеме директор «Светотени» «работал» и с главным инженером КЖРЭУП «Железнодорожное». Правда, суммы взяток, видимо, в зависимости от договоренностей, в одном случае составляли 3% от суммы договора, в другом — 5%. За заключение договора на поставку светильников в июне 2017 года главный инженер получил от директора ЧП телевизор марки Supra «стоимостью не менее 450 рублей», отмечается в приговоре. Во втором эпизоде речь идет о взятке «не менее 1 800 рублей за выбор ЧП «Светотень» в качестве поставщика товаров в адрес государственного предприятия «Железнодорожное».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» задержали на рабочем месте в декабре прошлого года.