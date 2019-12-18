Экс-депутат, а может еще и не «экс», Анна Канопацкая направила в Верховный суд Беларуси жалобу на неправомерные действия ЦИК Беларуси.

Поводом для жалобы стало постановление ЦИК РБ №71 от 22 ноября 2019 года, которым ведомство Лидии Ермошиной назначило на 6 декабря 2019 года первую сессию нижней палаты парламента 7-го созыва.

Именно созыв сессии, а не собственно досрочные выборы, согласно особенностям белорусского законодательства и является фактом незаконного сокращения срока полномочий парламента 6 созыва на 11 месяцев. Первая сессия парламента 6-го созыва был созвана 11 октября 2016 года (постановление ЦИК РБ №63 от 16 сентября 2016 года).

ЦИК РБ с подачи А.Лукашенко объяснил необходимость проведения досрочных парламентских выборов тем, чтобы их проведение не совпало с проведением президентских выборов летом 2020 года. Не вдаваясь в политические мотивы данного решения, следует отметить, что логика виртуозного уклонения от «технической» накладки никак не совпадает с логикой Конституции РБ.

В жалобе Анна Канопацкая отмечает, что статья 93 Конституции Республики Беларусь четко устанавливает срок полномочий белорусского парламента — 4 года. При этом, полномочия парламента могут быть продлены на основании закона только в случае войны, в то время как Конституция не содержит норм, позволяющих сократить указанный срок полномочий парламента за исключением особой процедуры — досрочного прекращения полномочий.

Статья 94 Конституции РБ гласит, что полномочия палаты представителей могут быть досрочно прекращены при отказе в доверии правительству, выражении вотума недоверия правительству либо двукратном отказе в даче согласия на назначение премьер-министра.

Таких оснований, предусмотренных Конституцией при принятии ЦИК постановления №71 не имелось. Следовательно, отмечает Канопацкая, полномочия палаты представителей шестого созыва продолжительность 4 года должны были истечь 11 ноября 2020 года.

Податель жалобы в ВС не тешит себя собой надеждой, понимая, в какой стране она живет и подает жалобу на сам ЦИК.

«Не испытывая особых иллюзий относительно результатов ее (жалобы) принятия и рассмотрения Верховным Судом Республики Беларусь, считаю необходимым проинформировать об этом широкую общественность и демократические институты в нашей стране и за ее пределами», — комментирует свое решение Канопацкая.

Она также поясняет мотивы, которые подтолкнули ее к шагу, положительная результативность которого стремится к нулю

«Непризнание демократическими институтами (Европарламентом, ПАСЕ, ОБСЕ) результатов проведенных в Республике Беларусь парламентских выборов усугубляется еще и проблемой отсутствия внутренней легитимности нового состава Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Сокращение решением руководства Центральной избирательной комиссии императивно установленного основным законом страны срока полномочий Палаты представителей 6-го созыва делегитимизирует не только ее новый состав, но и делает незаконными предстоящие к рассмотрению и принятию этим составом изменения в Конституцию Республики Беларусь и иные законодательные акты», — подчеркивает Канопацкая.

Она также сообщила, что в ближайшее время направит жалобу в Генпрокуратуру РБ на действия руководства ЦИК РБ.

Остается отметить, что теперь, возможно, понятна причина, по которой Анна Канопацкая дважды выразила недоверие премьеру РБ Сергею Румасу, отклонив его публичные предложения работать в правительстве. Ведь с законодательной точки зрения Канопацкой она всё еще депутат нижней палаты белорусского парламента.