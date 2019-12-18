Почему стремительно растет разница в зарплатах между Минском и регионами, какой главный белорусский «смертный грех» и как избежать вымирания малых городов и сел?

— Сегодня в Беларуси большими темпами растет региональное неравенство. Это связанно с тем, что с 2011 года наша экономика уже 10 лет находится в затяжной стагнации и денег на поддержку регионов становится все меньше, — заявила академический директор BEROC Катерина Борнукова на конференции «Reshape 2019 – Framing the Future of Belarus», организованной Центром новых идей.

В 2019 году разница между средней зарплатой в Минске и остальной страной достигла 40%, в то время как 10 лет назад она не превышала 25%. Как следствие все больше людей уезжают из регионов в столицу. Если такая тенденция будет продолжаться, то Беларусь может превратиться в страну одного города.

Лучше в Минск, чем за границу

В то же время, искусственные ограничения и перераспределение доходов бюджета приведут к еще более негативным последствиям, считают эксперты.

— Зависть и стремление всех уравнять – главный белорусский «смертный грех». Если в других странах неравенство побуждает брать пример и стремиться стать такими же богатыми, то в Беларуси постоянно хотят забрать у более успешных и отдать менее эффективным. Так все становятся одинаково бедными, — говорит директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Кроме того, попытки ограничить внутреннюю эмиграцию, могут спровоцировать всплеск эмиграции внешней.

— Не так страшно неравенство в распределении доходов, как их ограничение. «Уравниловка» выталкивает людей с высокой квалификацией – не имея возможности хорошо зарабатывать у себя в стране, они уезжают за границу. А хорошие специалисты — главный источник экономического роста, — считает старший преподаватель БГУ Михаил Чепиков.

Однако если оставить все как есть, то количество высококвалифицированных работников также будет снижаться. Уже сегодня, согласно тестированию в рамках международного исследования Программы международной оценки образовательных достижений учащихся (PISA), разница между уровнем знаний учащихся крупных городов и регионов составляет 50 баллов. Это означает разрыв в целый год обучения. Таким образом, у выпускников школ небольших городов и сел намного меньше шансов поступить в ВУЗ. Растет также и разрыв в уровне медицины – разница в продолжительности жизни на селе и в городе превышает 4 года.

Основная причина такого положения вещей в низких зарплатах работников образования и здравоохранения.

— Доходы врачей и учителей неуклонно сокращаются уже 6 лет. Когда говорят о повышении зарплат бюджетникам, в действительности повышают не зарплаты, а оклады, но при этом сокращают премии. Получая на руки все меньше и меньше, люди просто уходят из профессии, — рассказывает Михаил Чепиков.

Жители регионов фактически обречены на низкие зарплаты и отсутствие перспектив, что в свою очередь ведет к росту алкоголизма, преступности и прочим негативным последствиям. Реальное повышение зарплат врачам и учителям должно быть главным приоритетом государственной политики, убежден эксперт.

Выборность – не панацея

Впрочем, повышение зарплат учителям и врачам лишь смягчит остроту проблемы регионального неравенства, но не решит ее.

Исправить же ситуацию, по мнению экспертов, мог бы переход на выборность глав городов и районов. Однако это важное, но недостаточное условие.

—Надо понимать, что во многих периферийных регионах налогов особо не соберешь. Там денег нет. И в нынешних условиях они там не появятся даже при самом талантливом мэре или губернаторе, — говорит профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

По ее словам, необходимо также радикально поменять систему налогообложения, дать возможность регионам самим распоряжаться финансовыми средствами и главное сделать так, чтобы заработало гражданское общество.

—Только сами местные жители знают, что им нужно и на какие проекты приоритетнее выделять деньги. Пока гражданское общество не начнет эти запросы предъявлять, мало что изменится, — убеждена Наталья Зубаревич.

С ней согласен и эксперт в области государственного управления правозащитной организации Human Constanta Андрей Сушко.

— Жители регионов должны проявлять активность уже сегодня, не дожидаясь реформы самоуправления, направлять свои предложения, обращения, петиции в органы власти. Тем более что они в этом также заинтересованы и, как правило, готовы идти на встречу, — резюмирует эксперт.