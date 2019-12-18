Необычный момент произошел 18 декабря на традиционном вручении именных стипендий Президентского спортивного клуба.

Руководитель организации и средний сын главы государства Дмитрий Лукашенко не только передал подарки юным атлетам, но и сам получил награду.

И вручил ее никто иной, как его старший брат Виктор, с недавнего времени работающий первым вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Средний сын главы государства получил приз МОК «Олимпизм в действии» за большой вклад в развитие олимпийского движения.