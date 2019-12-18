Трехлетняя девочка повредила десять новых машин в автосалоне Audi в китайском городе Гуйлин, об этом сообщает Sputnik.by со ссылкой на агентство Sohu.

Родители с дочерью пришли в салон, чтобы выбрать себе машину. Взрослые увлеклись знакомством с ассортиментом автопроизводителя и оставили ребенка без присмотра. Заскучавшая девочка нашла где-то камень, и, чтобы развлечься, решила порисовать. Объектом для творчества стали представленные в салоне новые машины.

Когда выбиравшие автомобиль родители и менеджеры салона обратили на это внимание, ребенок уже успел «поработать» над десятью новыми Audi.

Ущерб составил порядка 28 тысячи долларов. Родители «художницы» заявили, что таких денег у них нет, и спор пришлось решать в суде. В итоге сумма была уменьшена, и невнимательные папа и мама должны будут заплатить около 10 тысяч долларов.