Более 100 тонн продукции ввозились из России в Беларусь без документов, подтверждающих их безопасность для потребления. Белорусские таможенники вернут данные товары на сопредельную сторону.

Подозрительные грузовики витебские таможенники остановили около белорусско-российской границы. Согласно документам, бананы из Эквадора следовали из Санкт-Петербурга в Минск. Только у водителей отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие происхождение товара и его безопасность для потребителя, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Ранее в партиях бананов из этой страны были найдены вредители — мухи-горбатки.

В этот же день сотрудники белорусской таможни выявили еще шесть фактов ввоза из Российской Федерации зерновых и злаковых культур, рыбной и кондитерской продукции, а также древесины без наличия сертификатов. На кондитерской продукции также не было даты производства.

Эти товары были произведены в России, их хотели продавать в Беларуси.

Водители из-за нарушения правил транспортировки могут быть оштрафованы по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь на половину стоимости груза.

Бананы и другая продукция будут возвращены в Россию.