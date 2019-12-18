Эксперты отмечают, что равномерное распределение доходов, которое продвигается в Беларуси, выталкивает специалистов с высокой квалификацией, а притягивает с низкой.

Как пояснил на конференции «Reshape 2019 – Framing the Future of Belarus» старший преподаватель БГУ Михаил Чепиков, есть силы выталкивающие из страны трудовые ресурсы, и силы втягивающие: кто-то уезжает потому, что хочет уехать из своей страны, а кто-то потому, что стремится уехать куда-то конкретно.

«К примеру, миграция из стран Прибалтики – это силы втягивающие. В ЕС есть свободные рабочие места, хорошая зарплата, все это привлекает. Ситуация с Украиной, когда ее граждане покидали страну – это выталкивающие силы. Люди, которые уезжают из Беларуси в Польшу, тоже, как ни странно, в большей степени выталкивающие силы», – заметил Михаил Чепиков. По его словам, бытует мнение, что социальное неравенство в стране – это очень плохо. Якобы, гораздо лучше, когда существует равномерное распределение доходов.

Однако, здесь есть подводный камень. В условиях международной миграции страны с равномерным распределением доходов выталкивают людей с высокой квалификацией и втягивают людей с низкой квалификацией.

То есть перспективные высококвалифицированные кадры, которые могли бы достичь многого, уезжают потому, что не могут себя реализовать. А низкоквалифицированные специалисты, которые не могли себе обеспечить достаточную социальную гарантию в своих странах, наоборот едут в страны с равномерным распределением доходов.

Проблема в качестве, а не количестве

Как отметил Михаил Чепиков, в Беларуси более равномерное распределение доходов, чем в других соседних с нами странах.

«То есть проблема не в том, сколько человек уехало из Беларуси, не в количестве миграции, а в ее качестве», – сделал вывод преподаватель БГУ.

Последствия того, что мы сейчас теряем хорошие кадры, Беларусь увидит только потом, спустя время. И хотя в стране растет продолжительность жизни и количество получающих высшее образование, при этом никто не говорит, какого качества эта жизнь и какого качества это образование, подчеркнул Михаил Чепиков.

«Можно закончить школу и университет, а можно стать специалистом. В Беларуси делается упор на количественные показатели, а не качественные», – отметил он.

То, что уезжают, плохо для владельцев бизнеса

Директор международного холдинга «Полимастер» Людмила Антоновская согласилась с тем, что в Беларуси действительно есть проблема с оттоком квалифицированных специалистов.

«Проблема в том, что качество тех сотрудников, кто остается в Беларуси, неуклонно падает. Все квалифицированные стараются уехать, а приезжают низкоквалифицированные», – рассказала она.

Людмила Антоновская заметила, что сфера, где она работает, связана с наукой, поэтому для ее компаний то, что происходит отток персонала из страны, это проблема.

«Это плохо для страны и для нас, владельцев бизнеса, то, что квалифицированные кадры уезжают за рубеж. Но для сотрудников это хорошо, потому что мы начинаем за них сражаться», — заявила Людмила Антоновская, отметив, что и в Беларуси можно найти интересное высокооплачиваемое место работы.

«Хорошая новость состоит в том, что в Беларуси хватает компаний, которые ищут высококвалифицированных сотрудников и готовы им платить. Считаю, что Беларуси стоит развивать hardware-сектор и ИТ, данные сферы дадут людям возможность себя реализовывать», – заметила Людмила Антоновская.