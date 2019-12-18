Административные правонарушения разделят на несколько видов

Административные правонарушения будут делиться на несколько видов — менее тяжкие и более тяжкие, по аналогии с Уголовным кодексом. Об этом сегодня рассказала журналистам заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, передает телеканал «Беларусь-1»

Ольга Чуприс отметила, что в обновленном Кодексе об административных правонарушениях будут пересмотрены все санкции и уменьшена их жесткость. Неактуальные наказания будут исключены. Также будет доработана норма малозначительности правонарушения как основания для освобождения от ответственности.

— Административный процесс все же должен быть достаточно быстрым. Он не должен вызывать затруднения. Если, например, гражданин готов уплатить штраф на месте, то это не должно потом служить препятствием и учитываться в дальнейших его назначениях, продвижениях по службе и так далее. То есть он признал вину, и это не должно являться тем правонарушением, которое должно повлечь для него серьезные последствия, — пояснила замглавы Администрации президента.

В отдельный раздел кодекса вынесут все нормы, которые связаны с применением технических средств фиксации.

Напомним, на прошедшем в понедельник совещании Александр Лукашенко раскритиковал «палочно-галочную систему» привлечения белорусов к административной ответственности. По его словам, за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает президент.

Он поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.