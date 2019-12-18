8-летняя девочка по имени Чвнгсаса Деббарма из Индии начала потеть и плакать кровью из-за редкой болезни. Об этом сообщает The Sun.

Эти симптомы начались у ребёнка ещё в апреле. С тех пор регулярно у неё появлялся кровавый пот под мышками, на лице, руках и ногах.

Ребёнка отвезли в больницу. Там врачи провели специальные обследования. Им удалось обнаружить, что у ребёнка достаточно редкое заболевание — гематогидроз. При нём происходит трофическое поражение стенок сосудов, из-за чего пот смешивается с кровью. Он просачивается на неповрежденные участки кожи в виде жидкости розового или красного цвета.

Медики назначили девочке специальные лекарства. Уже через несколько дней ребёнку стало лучше. Однако вскоре девочка снова стала кровоточить. Деббарма чувствовала себя всё хуже. Также у неё болела грудная клетка.

Девочка уже успела побывать на приёме у нескольких специалистов. Однако до сегодняшнего дня ей никто так и не смог помочь.