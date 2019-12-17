Впервые в истории Беларуси модель plus-size оказалась на обложке глянца, сообщили Interfax.by организаторы конкурса «Мисс Беларусь Plus Size».

«Декабрьский номер уже поступил в продажу – и стал первым глянцевым изданием Беларуси, чью обложку украсила нестандартная модель. Это настоящий прорыв для бодипозитивного движения страны, который стал возможен, благодаря партнёрству проекта «Мисс Беларусь Plus Size» с журналом «ЭШ», — рассказали организаторы проекта.

Из моделей plus-size, вошедших в топ-5 конкурса «Мисс Беларусь Plus Size», была выбрана Ирина Вайницкая. Автором обложки с темой INTERSTELLAR, фотографом и стилистом стала Ирина Бушма. Также над изданием трудились стилист Татьяна Сачивко и парикмахер-визажист Наталья Бур.

«Нас поразили красота и смелость Ирины, с которой она рассказывает о жизни в размере L и делится своим опытом преодоления расстройства пищевого поведения. Поэтому лицом декабрьского номера мы сделали ее. Ведь герои нашего журнала – это носители собственной философии, их взгляды не всегда соответствуют общепринятым нормам и именно этим интересны. Эта обложка покажет тысячам женщин, что красота не зависит от сантиметров, а также – привлечёт внимание общества к теме психологических расстройств, связанных с погоней за порой недостижимыми глянцевыми идеалами внешности», — отметила Александра Бушма, автор обложки и шеф-редактор журнала.

Первой полной моделью на обложке глянцевого журнала стала Эшли Грэм, которая в 2016 году снялась для спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. В том же году в России на обложке MAXIM появилась plus-size модель Евгения Подберёзкина. В 2017 году формы Молли Констебл украсили обложку Playboy. В 2018 году Cosmopolitan сделал лицом октябрьского выпуска Тесс Холлидей. Каждый выход таких обложек привлекает внимание и становится очень обсуждаемым.