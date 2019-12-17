Обоих спецназовцев задокументировал вместе фотограф «СБ».

Бывший командир воинской части 3214 Дмитрий Павличенко и бывший боец СОБРа Юрий Гаравский вместе попали в объектив фотографа «СБ» во время празднования 20-летия Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» в ноябре 2017 года, пишет Белсат.

16 декабря Павличенко сначала заявил журналистам, что Гаравский служил у него, но потом начал заниматься вымогательством и во время исчезновения оппозиционеров отбывал наказание.

Позже Павличенко сказал, что не знает такого бойца и перепутал его с кем-то другим.

В разговоре с «Deutche Welle» Юрий Гаравский называет Дмитрия Павличенко исполнителем убийств оппозиционеров в 1999 году и рассказывает, как это было.