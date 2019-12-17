13 декабря в деревне Большевик Минского района сотрудники ГАИ составили несколько протоколов на пьяную автолюбительницу, которая устроила ДТП рядом с детским садом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.

По имеющейся информации, 33-летняя женщина привезла в детский сад своего 5-летнего ребенка на автомобиле Тойота. При выезде со стоянки задним ходом она врезалась в припаркованный автомобиль Рено.

В момент ДТП к стоянке подошла владелица поврежденного автомобиля и вызвала ГАИ.

При разбирательствах было установлено, что водитель Тойоты находится в состоянии алкогольного опьянения. В крови женщины было обнаружено 1,05 промилле.

Инспекторы составили на женщину несколько протоколов — за езду в нетрезвом виде, нарушение правил маневрирования и совершение аварии. Теперь ей грозит крупный штраф (минимум 50 базовых величин) и лишение прав на 3 года.