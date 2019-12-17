Вместе с Беларусью соавторами важного документа по вопросу последствий катастрофы Чернобыльской АЭС выступили 56 государств.

Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную белорусской делегацией резолюцию «Долговременные последствия чернобыльской катастрофы», сообщили в МИД РБ, передает Sputnik.

Резолюция призывает государства-члены и учреждения системы ООН укреплять партнерские связи и мобилизировать ресурсы, чтобы развивать затронутые Чернобылькой катастрофой территории.

«Основной посыл новой резолюции – необходимость продолжения чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН в целях достижения устойчивого развития пострадавших регионов и населения через партнерства, инновации и инвестиции», — пояснили в МИД.

Помимо Беларуси соавторами документа стали 56 стран.

Среди направлений по восстановлению пострадавших регионов – развитие местного предпринимательства и туризма, создание рабочих мест, переход местной экономики на экологически безопасные технологии. Также документ призывает к содействию устойчивому лесопользованию и сельскохозяйственным инновациям, интеграция уязвимого населения в процессы местного развития и поощрение здорового образа жизни.

Напомним, что крупнейшая в истории мировой атомной энергетики катастрофа произошла на четвертом энергоблоке ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года. В результате взрыва ядерного реактора в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Больше всего от радиации пострадала Беларусь, север Украины и западная Россия. Сразу после аварии пострадавшими были признаны 3 678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 миллиона человек.